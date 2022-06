CT Portogallo: "Leao erede di Cristiano Ronaldo? Non gli fanno bene certi paragoni"

MilanNews.it

Può essere Rafael Leao a raccogliere il testimone di Cristiano Ronaldo? In conferenza stampa ne ha parlato il commissario tecnico lusitano, Fernando Santos: "Lui il successore? Non giocano nella stessa posizione (ride, ndr). Non so quanti gol abbia fatto Ronaldo: mille, un milione... quasi nessuno sostituirà Ronaldo, non solo in Portogallo ma nel mondo. E non fanno bene a Rafael questi paragoni, Rafael Leão deve essere Rafael Leão, con le sue caratteristiche e qualità. Se è qui a 21 anni è perché è il futuro della Seleção".