Cuore e gol: Ibra-Diaz-Calha firmano la vittoria del Franchi

Vittoria di cuore e orgoglio, in barba alla solita emergenza. Il Milan espugna il "Franchi" (in trasferta la squadra di Pioli è una sentenza) e porta a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions. Dopo il vantaggio di Ibrahimovic e il pareggio di Pulgar (su punizione) nel primo tempo, la Fiorentina colpisce a inizio ripresa con Ribery. Ma la rete del francese non taglia le gambe ai rossoneri, che riorganizzano le idee e - con pazienza ed equilibrio - si rimettono in carreggiata: prima Diaz e poi Calhanoglu firmano un successo tanto prezioso quanto meritata. Ora la sosta per ricaricare le pile: la strada da seguire è questa.