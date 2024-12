Curva e AIMC contro la società: "Fonseca molto più serio e uomo di voi che lo avete lasciato solo già ad agosto"

vedi letture

Nel duro comunicato congiunto che Curva Sud e AIMC hanno pubblicato contro la società e la dirigenza, il tifo organizzato rossonero prende anche le difese di Paulo Fonseca inteso come uomo e professionista. Il passaggio del testo: "E potremmo scrivere ancora pagine e pagine, ma ora che avete trovato il VOSTRO colpevole (perché l’avete scelto VOI), che per quanto non sia stato all’altezza della situazione sportivamente parlando, si è dimostrato molto più serio e più uomo di voi che lo avete lasciato solo già ad agosto, seguite la sua strada quanto prima e liberate il Milan dalla mediocrità in cui l’avete ridotto…"