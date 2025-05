Cutrone si tiene stretto Fabregas da allenatore del Como

L'attaccante e capitano del Como Patrick Cutrone, nel corso dell'evento benefico 'Facciamo gol tra le stelle', ha parlato del futuro di Cesc Fabregas, accostato insistentemente alla panchina della Roma nelle ultime settimane e in particolare negli ultimi giorni. L'attaccante, ai microfoni di Sportitalia, ha affermato: "Ci siamo salutati come sempre, ci ha detto di rilassarci, di goderci le vacanze e che ci rivedremo tutti il 10 luglio".

Dopo la gara contro l'Inter il tecnico spagnolo ha detto: "Lo ripeto: io non sono importante, se resto o meno. Il Como continuerà dopo 10-20 anni anche senza di me, io no perché andrò a lavorare in un altro posto tra un anno, dieci anni e venti anni. Mio figlio qua, che mi chiede perché non sono a casa. Darò sempre il massimo qua per convincere tutti che sono la persona giusta per questo progetto. Ma dobbiamo migliorare tanto, in campo si è visto che siamo molto lontani dall'Inter".

Che step in più deve fare il Como per alzare l'asticella?

"Non lo so, un allenatore è molto bravo quando ha giocatori molto bravi. Noi dobbiamo essere bravi a metterlo nel contesto giusto, per loro sentirsi bene e andare al campo nella migliore condizione, ma normalmente quanto più forte sei più chance hai di vincere le cose. Oggi la squadra ha fatto il massimo. Loro sono migliori di noi, fa male ma bisogna accettare la realtà. Per migliorare e crescere in futuro".