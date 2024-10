D.Canovi: "Corsa scudetto, non escludo nemmeno il Milan. Via Fonseca? Sarebbe un ennesimo errore"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’operatore di mercato Dario Canovi ha rilasciato queste parole sulla corsa scudetto e sul Milan:

Scudetto: Napoli in piena corsa?

“Non escludo neppure il Milan. E attenzione all’Atalanta. Il Napoli non ha le coppe, hanno speso centocinquanta milioni. Due anni fa hanno vinto uno Scudetto, hanno perso Osimhen ma Lukaku in Italia ha sempre fatto molto bene. Il Napoli ha tutto per pensare di essere una delle squadre favorite. È un dovere del Napoli quello di ambire allo Scudetto”.

Se dovesse continuare a corrente alternata anche al Milan potrebbe tornare in discussione la panchina.

“Sarebbe un ennesimo errore. Comincino a dare disciplina alla squadra. Ricordo tanti anni fa un presidente come Silvio Berlusconi che disse su Arrigo Sacchi al di là dei primi risultati: ‘vedete questo signore? Sarà l’allenatore per i prossimi due anni’. E i risultati gli hanno dato ragione”.