Da Brignoli a Plizzari, con Falcone che si allontana. La SPAL studia tre profili per la porta

“Per quanto riguarda il portiere invece stiamo valutando tre profili sul mercato”. Così il presidente della SPAL Joe Tacopina ha parlato dopo il pareggio col Monza nell’ultimo turno di campionato.

I nomi sono quelli di Alberto Brignoli, classe ‘91 del Panathinaikos che è pronto a tornare in Italia dopo appena sei mesi in Grecia, Enrico Alfonso, classe ‘88 in scadenza con la Cremonese e che ha già lavorato col Cittadella, e Alessandro Plizzari, classe 2000 in uscita dal Milan. Il giocatore che resta fuori, nonostante sia stato cercato in questo mercato, dovrebbe essere Wladimiro Falcone: il classe ‘95 infatti si è ben disimpegnato con la maglia della Sampdoria sostituendo Audero e difficilmente lascerà il club ligure anche se l’esonero di D’Aversa potrebbe cambiare le carte in tavola nelle prossime ore.