Da Elsha e Jack in poi, gli ultimi importanti gol dei rossoneri a Torino

L'ultimo gol di una vittoria rossonera sul campo del Torino lo ha segnato Stephan El Shaarawy, nella vittoria per 4-2 del 9 dicembre 2012. L'ultimo gol in assoluto sul terreno granata da parte del Milan è stato segnato invece da Jack Bonaventura lo scorso 18 aprile 2018. Anche in quel caso si trattava di un turno infrasettimanale, esattamente come quello di giovedì, e la partita terminò sul risultato di 1-1. La domenica del dicembre 2012 fu invece tutta diversa. In quel caso erano stati i granata allenati da Ventura a passare in vantaggio, inaspettatamente, con Santana.

Poco più di dieci minuti dopo, il pareggio di Robinho. Poi un secondo tempo tutto rossonero, con le reti tutte italiane di Nocerino, Pazzini ed El Shaarawy. Appunto, il giovane Faraone. Da quel suo gol, il Milan non ha più vinto sul terreno del Toro: 5 pareggi e 1 sconfitta.

Nella battuta d'arresto dello scorso mese di aprile, il Milan non è riuscito a segnare gol, perdendo per due reti a zero una gara dall'andamento molto simile a quella appena persa contro l'Inter a San Siro: 0-0 alla fine del primo tempo e due reti nel secondo tempo, con una reazione blanda da parte della squadra rossonera. Un anno prima invece, aprile 2018, era stato Bonaventura con un gran tiro al volo a portare in vantaggio nel primo tempo i rossoneri in maglia bianca.

Pochi minuti prima, Andrea Belotti aveva calciato un rigore sulla traversa in apertura di gara. Ma a metà ripresa, il pareggio di De Silvestri avrebbe definitivamente fissato il punteggio sull'1-1 finale. El Shaarawy e Bonaventura sono stati compagni di squadra per un solo anno nel Milan, ma l'augurio che si fa il Milan è che le loro resti costituiscano una buona memoria storica in vista della prossima, imminente, sfida fra granata e rossoneri.