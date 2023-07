Da Leao a Di Canio: ecco chi ha scelto la maglia numero 17 al Milan prima di Okafor

vedi letture

Dopo l'ufficialità del suo trasferimento al Milan dal Red Bull Salisburgo per una cifra complessiva intorno ai 14 milioni di euro, Noah Okafor, nuovo attaccante rossonero, ha dovuto scegliere il numero di maglia che lo accompagnerà nella sua carriera al Diavolo fino al 2028. E l'attaccante svizzero ha optato per la 17, ereditata dall'esterno portoghese Rafael Leao.

Ecco, quindi, come ricorda la redazione di Transfermarkt, chi indossato in passato nel club di via Aldo Rossi la maglia numero 17:

• Rafael Leão

• Cristián Zapata

• Massimo Oddo

• Gianmarco Zigoni

• Dario Simic

• Christian Abbiati

• Claiton

• Drazen Brncic

• Christian Ziege

• Gabriele Aldegani

• Paolo Di Canio