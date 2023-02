Da Leao allo scarso utilizzo di Thiaw e Vranckx: le accuse a Pioli, il Milan deve svoltare

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan sta attraversando un periodo difficilissimo e le critiche a Stefano Pioli sono tantissime. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la prima accusa mossa al tecnico rossonero è senza dubbio la doppia panchina consecutiva per Rafael Leao, ma non solo. In tanti si chiedono se Malick Thiaw e Aster Vranckx potrebbero dare una svolta fisica alla squadra, in un momento con tanti giocatori fuori forma: il mercato non ha convinto, ma anche le scelte del tecnico fanno riflettere, visto che i due calciatori avrebbero forse meritato una chance in più, soprattutto nell'ultimo mese.