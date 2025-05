Da Milanello, concluso l'allenamento odierno. Sky racconta di un'infiammazione al pube per Chukwueze

vedi letture

È finito l'allenamento odierno in vista della sfida di domenica sera all'Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri: i rossoneri, per continuare a sperare in un piazzamento europeo, possono solo vincere.

Da Milanello Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24, racconta di come Bondo, alle prese con un problema alla caviglia, non dovrebbe recuperare, così non dovrebbe esserci neanche Chukwueze per un'infiammazione al pube.