Daino: "Allenatore-manager? In Italia solo De Zerbi come Rangnick"

Daniele Daino, ex difensore rossonero, è intervenuto a TMW Radio e si è espresso sulla figura allenatore-manager che ricoprirebbe Ralf Rangnick: "Bisogna capire cosa si intende per manager, se deve fare anche mercato o altro. Un bravo manager sa gestire il budget mercato. Non vedo allenatori pronti a farlo in Italia. Ma ne vedo uno che già comincia a farlo, credo sia De Zerbi".