Dal 5 novembre il libro di Demetrio Albertini: "Ti racconto i campioni del Milan"

In quattordici anni di militanza in “Casa Milan” Demetrio Albertini ha vinto cinque scudetti e tre Champions League. È considerato uno dei più validi centrocampisti della sua generazione, è stato vicecampione del mondo (1994) e vicecampione d’Europa (2000) con la Nazionale Italiana. Oggi è il presidente del Settore Tecnico della FIGC e arriva in libreria con un libro emozionante e imperdibile per i tifosi rossoneri e per tutti gli appassionati di calcio: Ti racconto i campioni del Milan, in libreria dal 5 novembre con Gribaudo. Cinquanta ritratti dei fuoriclasse che hanno fatto la storia del club, da Liedholm a Ibrahimovic, arricchiti da ricordi e aneddoti di Albertini. Un viaggio iniziato quando, giovanissimo, si allenava con campioni come Baresi, Tassotti, Donadoni e che lo ha portato a diventare negli anni una vera e propria icona rossonera realizzando il suo sogno di bambino di finire in una figurina dell’album dei calciatori.

«Non è semplice spiegare cosa significhi essere in “Casa Milan”» - racconta Demetrio Albertini - «Non è solo far parte di una squadra esemplare e una società prestigiosa, entrare nella storia, anzi, nella leggenda del calcio mondiale… È anche crescere in una grande famiglia, con valori da coltivare e trasmettere dentro e fuori il terreno di gioco.»

Albertini ripercorre così la sua storia e le storie di difensori, attaccanti, centrocampisti e portieri straordinari, ma anche di allenatori e dirigenti, con cui ha condiviso imprese che hanno segnato un’epoca e regalato emozioni che solo il gioco più bello del mondo sa dare: il calcio.

Scheda: pagine 240, Euro 18,50

Per informazioni: Maria Rosaria Giampaglia - m.r.giampaglia@gmail.com - 3498696141