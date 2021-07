Dal Belgio - Dwomoh non torna al Genk: il calciatore spinge per la cessione al Milan

Tra i giocatori accostati al Milan nelle ultime settimane figura anche il talento del Genk Pierre Dwomoh. Secondo quanto riporta Het Belang van Limburg, in particolare, il giovane calciatore continua ad allenarsi in solitaria non essendo tornato al Genk per spingere il club alla cessione. La società per ora non molla ma di fronte alle pressioni del procuratore potrebbe lasciar partire il ragazzo. Il Milan, al momento, è la squadra in vantaggio.