Dall'Inghilterra: Man City, Guardiola pronto a lasciare prima che entrino in vigore eventuali sanzioni

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Guardiola pronto a lasciare il Manchester City in caso di sanzioni? La notizia riportata dal Sun questa mattina, secondo la quale il tecnico dei Citizens sarebbe pronto a lasciare qualora il club gli avesse mentito, trova ulteriori conferme. Lo staff del Manchester City si aspetta che Guardiola lasci il club prima che entrino in vigore eventuali sanzioni per le violazioni delle regole finanziarie.