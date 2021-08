Dalla Spagna - La Juventus si inserisce nella corsa ad Isco

Come riferito dal quotidiano Sport, la Juventus si sarebbe inserita nella corsa ad Isco. Il centrocampista spagnolo è in uscita dal Real Madrid, che ha intenzione di cederlo per non perderlo a costo zero la prossima estate. La valutazione è di 25 milioni di euro, anche se la Juventus punta ad un abbassamento del prezzo, cercando di assicurarselo per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. L'ex Malaga, che percepisce un ingaggio di 6 milioni di euro, è seguito anche dal Milan e resta in attesa di una destinazione.