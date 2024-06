Dalla Spagna: Williams e Yamal nel mirino delle big

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Lo spettacolo messo in campo contro l'Italia da Nico Williams e Lamine Yamal ha acceso ancor di più l'interesse generale per i due giovani talenti e secondo i media spagnoli i rispettivi club, l'Athletic Bilbao e il Barcellona, si preparano a gestire un prevedibile assalto ai loro pupilli al termine dell'Europeo. Il club basco in particolare - segnala As, che definisce i due giocatori 'Invidia d'Europa' - pur avendo rinnovato qualche mese fa il contratto col giocatore che prevede una clausola inferiore ai 60 milioni, teme di perderlo già durante l'estate. Sulle tracce del gioiellino che ha fatto impazzire Di Lorenzo si sono mossi i colossi della Premier, dall'Arsenal al Manchester United, dal Chelsea al Liverpool, ma in agguato ci sarebbe anche il Psg orfano di Mbappè. L'attaccante di origine ghanese, a quanto si sa, non sarebbe deciso a lasciare la sua squadra o comunque vorrebbe farlo in modo soft, ma tra qualche settimana la questione diventerà calda.

Un tempo, il Barcellona sarebbe stato uno dei naturali approdi per l'attaccante di origine ghanese, creando una coppia d'assi con Amine Yamal, ma la situazione economica del club blaugrana non permette grandi colpi d'ala e il rischio è che anche il quasi 17enne prodotto della cantera possa finire nel mirino di qualche concorrente. Già mesi fa il Psg aveva fatto delle avances, anche se lo scorso ottobre il presidente Laporta ha blindato il giocatore fino al 30 giugno 2026 con una clausola da un miliardo. Yamal ha detto più volte che spera di diventare una leggenda del Barçellona, ma probabilmente si aspetta a breve almeno un ritocco del suo contratto. (ANSA).