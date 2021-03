Dallo studio DAZN nessun dubbio sul penalty dato al Milan al 96esimo: "Rigore netto"

Rigore per il Milan assegnato in modo corretto. A dirlo il commentatore di DAZN <strong>Roberto Cravero</strong>: "Può essere anche stato sbilanciato ma questo non provoca alcun movimento e Stryger Larsen non doveva dare una manata al pallone. Non si capisce perché alzi il braccio e vada a toccare il pallone". Stessa posizione di Simone Tiribocchi: "Era sotto pressione l'Udinese, l'area era molto affollata e c'è stata questa ingenuità. Rigore netto".