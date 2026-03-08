Dalmat crede anche in Nkunku: "Se è al Milan, vuol dire che possiede qualità"

di Lorenzo De Angelis

Intervistato dai taccuini dei colleghi di TuttosportStéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter dal 2001 al 2003, non ha dubbi sull'esito del derby di questa sera: "Se l'Inter vince il derby col Milan, e penso proprio sia così, è campione d’Italia. Chi decide la partita? Bastoni. Lo vedo bene in difesa a fermare gli attacchi avversari. E aggiungo che per me, quando andrà in attacco, segnerà il gol partita. I fischi? In Italia si esagera sempre, Bastoni mi piace come giocatore, è forte". Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Al Milan i francesi sono quattro, a partire da Maignan. 
"Per me lui è il miglior portiere del mondo. Non lo affermo perché si tratta di un mio connazionale, la verità è che Maignan è fortissimo". 

Rabiot è determinante per il Milan. 
"Sì, dopo una buona stagione al Marsiglia, sta facendo cose importanti con la maglia rossonera, ha avuto un impatto significativo. Lo preferisco a Fofana, che è un buonissimo calciatore e gioca davanti alla difesa: è per questo che si vede molto meno rispetto al compagno di squadra".  
 
Chiudiamo con Nkunku, che dopo le difficoltà iniziali sta cercando di far vedere il suo valore. 
"Se è al Milan, vuol dire che possiede qualità". 