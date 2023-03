MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao ha pubblicato un video su Instagram nel quale festeggia per il gol segnato dal suo grande amico Daniel Maldini all'Inter con la maglia dello Spezia. Una rete che non ha fatto felice solo l'attaccante portoghese del Milan, ma anche tutti i tifosi milanisti che avranno certamente festeggiato anche loro come Leao.