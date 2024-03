Danimarca, problema muscolare per Kjaer. Le parole del ct danese sulle condizioni del difensore del Milan

Ieri sera Danimarca e Svizzera hanno pareggiato 0-0 in amichevole. Nella formazione danese, Simon Kjaer ha giocato dal primo minuto, ma al 66' è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore con alcuni esami strumentali. Dopo la partita, il ct Kasper Hjulmand ha dato un breve aggiornamento in merito alla condizioni del difensore centrale del Milan.

Ecco le sue parole: "Kjaer ha sentito qualcosa nella parte posteriore della coscia. Non penso che sia qualcosa grave, ma non lo sappiamo ancora esattamente. Se ci fosse il minimo problema non giocherà la prossima partita contro le Isole Faroe (la gara è in programma martedì, ndr)".