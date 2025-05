MN - Calabria saluta la Curva rossonera al termine di Milan-Bologna

Il Milan batte il Bologna con l'ennesima rimonta stagionale dopo un primo tempo di certo non memorabile: al gol di Orsolini rispondono Gimenez (doppietta) e Pulisic. Tre punti che tengono vive, per quanto flebili, le speranze europei dei rossoneri tramite un piazzamento in campionato.

Questa sera, sebbene non sia stato messo in campo da Vincenzo Italiano, è tornato a San Siro anche Davide Calabria, ex capitano rossonero che ha lasciato Milanello a gennaio dopo una vita al Milan. Il terzino, dopo il triplice fischio, ha salutato i compagni ed è andato sotto la Curva rossonera per salutare i tifosi, che hanno ricambiato.