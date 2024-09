Danimarca-Serbia, Jovic e Pavlovic titolari nella sfida di Nations League

vedi letture

Danimarca e Serbia si sfidano nel gruppo 4 della Nations League A. Tanti i giocatori della Serie A coinvolti in questo match, a partire dalla Serbia: il nuovo acquisto dell'Atalanta Samardzic giocherà alle spalle di Jovic, in campo anche Pavlovic, nuovo arrivato in casa Milan. Panchina invece per Isaksen, Dorgu e Frendrup. Ecco le scelte dei due tecnici:

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; R. Kristensen, Vestergaard, Andersen; Bah, Hojbjerg, Norgaard, V. Kristiansen; Gronbaek, Poulsen, Eriksen. A disposizione: Hermansen, Vindahl, Nelsson, Dorgu, Frendrup, Lindstrom, Isaksen, Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard, Wind, Hjulmand. Commissario tecnico: Lars Knudsen

SERBIA (3-5-1-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Ilic, Grujic, Lukic, Birmancevic; Samardzic; Jovic. A disposizione: Petrovic, Jovanovic, Simic, Babic, Ratkov, Zivkovic, Jovanovic, Belic, Mitrovic, Aleksic. Commissario tecnico: Dragan Stojkovic