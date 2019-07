Dario Massara: “Demiral piace al Milan, ma è una trattativa molto complicata”

In diretta a Sky Sport 24, Dario Massara ha aggiornato i tifosi del Milan su quella che potrebbe essere la trattativa che porterebbe Demiral a San Siro, queste le sue ultime novità: "Demiral interessa al Milan, ma sarebbe una trattativa molto complicata. La Juventus crede nel giocatore e non vorrebbe lasciarlo andare via. Uno spiraglio per il Milan potrebbe essere il possibile poco spazio che il giocatore avrebbe nella Juventus. A Giampaolo piace molto il giocatore. La Juventus non vorrebbe lasciarlo andare, non del tutto almeno, solo assicurandosi magari una prelazione o un controriscatto”.