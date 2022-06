DAZN, i prezzi per vedere la Serie A 2022-2023: ci saranno due abbonamenti

MilanNews.it

Il Sole 24 Ore riporta oggi i nuovi prezzi di DAZN per vedere la Serie A 2022-2023. Per la prossima stagione, ci saranno due offerte di abbonamento: quella "standard" da 29,99 euro al mese, con cui la visione sarà possibile su un dispositivo alla volta o anche in contemporanea su due dispositivi diversi ma solo nella stessa casa, e quella "premium" da 39,99 euro al mese, che invece permetterà di vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza.