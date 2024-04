De Grandis su Pioli: "Milan punto più alto della sua carriera. Il turnover indebolisce troppo la formazione"

E' intervenuto così a Sky Sport, il giornalista e opinionista sportivo Stefano De Grandis: queste le sue parole riguardanti il percorso di Pioli e del Milan in questi ultimi anni.

"Nella passata stagione il Milan si è preso qualche pausa di troppo, ed è una cosa che accade ogni anno con Pioli, come se staccasse spina, anche perchè hanno avuto molti infortuni. Secondo me il troppo turn over indebolisce il Milan, che ha buona rosa ma le riserve non sono forti e utili come titolari. Pioli con le parole dette nel post partita di Firenze ha marcato bene il proprio territorio, Milan è punto più alto per lui, anche se aveva allenato l'Inter in passato".