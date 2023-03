De Grandis sul Milan: "È diventato più concreto e ha recuperato i suoi leader"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "Prima di Milan-Atalanta in molti si chiedevano se il Milan fosse guarito. Il Milan è cambiato ed è diventato più concreto. Nelle ultime cinque partite ha subito un solo gol. L'Atalanta non ha mai tirato in porta. Forse non è spettacolare come l'anno scorso, ma ha recuperato quasi tutti i suoi leader come Maignan, Theo, che è tornato il solito treno, Ibrahimovic, la cui presenza sappiamo tutti cosa significa. Manca solo ritrovare il vero Leao, da cui ci si aspetta di più. Con il rientro dei suoi leader, i rossoneri sono tornati al secondo posto".