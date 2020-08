De Laurentiis: "Milik via al miglior offerente"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha parlato di Milik, in passato accostato anche al Napoli: "In pratica, Milik è sempre stato sul mercato. Da quando lo conosco gli ho sempre chiesto di allungare. A questo punto andrà via al migliore offerente, non si fanno sconti a nessuno. Altrimenti resterà a Napoli senza rientrare tra le scelte dell'allenatore".