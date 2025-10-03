De Paola: "Saelemaekers è in salute, mentre Yildiz lo è a tratti"

Paolo De Paola, giornalista, si è così espresso a TMW Radio sui duelli di Juventus-Milan: "I duelli in mezzo al campo? Direi Saelemaekers-Yildiz possono essere i veri pericoli. Modric ha un ruolo ben chiaro, sta davanti alla difesa. Il croato può lanciare Saelemaekers che è tornato preziosissimo. Il belga è in salute, Yildiz lo è a tratti".

PULISIC A MILLE

Quello che sta vivendo Christian Pulisic è sicuramente il momento migliore della sua carriera. In realtà da quando è in rossonero ha avuto una continuità tale da farlo tornare quel giocatore dominante di Dortmund, ma non essendo un esibizionista non conquista le prime pagine di giornali come invece fanno alcuni colleghi.

Ad oggi Pulisic è il centro di gravità del Milan, anche perché sui 12 gol segnati dalla formazione rossonera in questo inizio di stagione più delle metà portano la sua firma, tra contributo (3 assist) e gol stesso (5). Massimiliano Allegri non può fare a meno di un giocatore del genere, anche perché come titolato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport "Il Milan passa sempre da lui".