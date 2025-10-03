Tomori torna in gruppo ed è a disposizione per la Juve: rimane il dubbio sulla titolarità

vedi letture

Arrivano ottime notizie dall'allenamento di oggi a Milanello. Mister Massimiliano Allegri, dopo un giorno di terapie e due sessioni personalizzate, ha potuto contare su Fikayo Tomori che si è allenato per tutta la seduta in gruppo. Lo riporta il collega di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano in collegamento dal centro sportivo di Carnago. Un recupero importante per i rossoneri.

Guarito clinicamente

Come riferisce il collega Di Stefano, oggi Tomori si è allenato perché ha avuto il via libera dallo staff medico che ha considerato smaltito il risentimento all'adduttore della coscia destra accusato durante la gara contro il Napoli: clinicamente l'inglese è guarito e sarà a disposizione del tecnico livornese per l'importante gara di domenica sera in casa della Juventus. A fare la differenza, oltre al buon lavoro svolto in questi giorni per recuperare, anche la ferrea volontà del giocatore che vuole esserci per un big match così importante.

Dubbio sulla formazione

Ciononostante, rimane il dubbio sulla formazione. Pur essendo guarito e dichiarato pronto per giocare, Tomori ha saltato tutta la settimana di allenamenti in gruppo e, oltre a quello di oggi, avrà solo un'altra sessione insieme ai compagni a disposizione, quella di rifinitura di domani. Per questa ragione Massimiliano Allegri dovrà decidere se continuare con il trio del campionato che si è visto per cinque volte consecutive, Tomori-Gabbia-Pavlovic, oppure se far partire De Winter dall'inizio al posto del britannico. La giornata di domani sarà decisiva.

Dopo tre giorni di allenamento differenziato per il problema all'adduttore della coscia destra, Tomori oggi ha svolto tutto l'allenamento in gruppo: dal punto di vista medico è pienamente recuperato. Bisognerà capire se Allegri deciderà di schierare per la sesta volta consecutiva allo stesso trio difensivo, oppure se dare un po' di riposo all'inglese. Decisiva anche la volontà del ragazzo che vuole giocare questa partita