De Paola suggerisce il Milan: "C'è bisogno di un altro calciatore che affianchi Fofana in fase di interdizione"

vedi letture

Intervenuto in diretta negli studi di Sportitalia, il collega Paolo De Paola ha detto la sua sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare su quello che effettivamente manca alla formazione di Sergio Conceiçao per essere completa:

"Walker va bene. Adesso l'infortunio di Emerson Royal complica un po' le cose. Ma a me la difesa del Milan mi sembra già abbastanza ricca, io non lo vedo lì il problema. Io il problema del Milan lo intravedo a centrocampo. A centrocampo c'è bisogno di un altro calciatore che affianchi Fofana in una fase di interdizione. In qualche modo si è addirittura ipotizzato un ritorno di Tonali, io non lo so, magari chiedo supporto ad Alfredo (Pedullà, ndr), se c'è un'ipotesi del genere, però diciamo ha bisogno di un giocatore come Tonali, gli manca dannatamente un giocatore come Tonali".