De Rosa: "La nove del Milan è diventata quasi un caso"

Geri De Rosa, giornalista sportivo e telecronista, ha parlato così a Sky Sport 24 della maglia numero 9 del Milan: "La 9 del Milan è diventata quasi un caso. Se ne parla tanto e chi la indossa sente il peso di queste parole. Quando Piatek è arrivato al Milan segnava tantissimo quindi era matematico che continuasse a farlo. Adesso ha smesso, ma vale la pena ricordare che un giocatore come lui funziona bene se funziona quello che ha intorno. Fino ad ora anche i compagni non gli hanno dato una grande mano. Farei un po’ lo stesso discorso anche per Rebic. In Germania sembrava fortissimo, con la Croazia sembrava fortissimo, non è un fuoriclasse ma non è neanche quello che non gioca mai. È un discorso di sistema, stiamo parlando di uno sport di squadra e quando le cose non vanno bene ne risentono tutti”.