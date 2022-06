De Siervo: "Il prodotto Serie A sta crescendo. La situazione del nostro campionato è migliore rispetto a quel che si dice"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ha parlato del nostro campionato durante la presentazione dei calendari del nuovo torneo. De Siervo ha detto: “Spesso si parla in maniera critica della nostra Serie A, ma in realtà lo stato di salute è migliore rispetto a quello che si dice. Il prodotto Serie A sta crescendo con immagini migliorate, con il più importante VAR centralizzato al mondo. L’auspicio che sia un bel campionato, con tante incognite come la pausa lunga per il Mondiale e le coppe ravvicinate. Mi auguro possa essere combattuto fino in fondo come quello scorso e di divertirci”.