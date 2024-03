De Zerbi dribbla le voci sul suo futuro rispondendo alle ultime notizie

Roberto De Zerbi parla del suo futuro. Il tecnico del Brighton sarebbe nel mirino di diversi top club europei che al termine della stagione cambieranno guida tecnica. L'ex Sassuolo certamente è uno degli allenatori emergenti più interessanti e non a caso da Barcellona o da Monaco di Baviera il suo nome è rimbalzato per sostituire rispettivamente Xavi e Tuchel che lasceranno al termine di questo campionato. Estero ma non solo, anche la Premier League visto che anche Klopp ha annunciato che terminerà qui la sua avventura con i Reds.

Questo argomento ovviamente è stato toccato nel corso della conferenza stampa che il tecnico dei Seagulls ha tenuto in vista del prossimo impegno di campionato contro il Fulham: "Ho solo il Brighton in testa - ha esordito De Zerbi -. Vorrei finire la stagione nel migliore dei modi con i nostri giovani, per competere e vincere quante più partite possibile". Parole chiare quindi del mister. Il suo obiettivo quindi è e resta il Brighton. Affermazione sottolineata poi nel momento in cui gli è stato chiesto se sarebbe stato ancora alla guida dei biancazzurri anche la prossima stagione: "Sì, ho un contratto - ha proseguito -. Non ho deciso nulla. Il mio focus è sul Brighton, al 100%"