Decreto Crescita, la proroga potrebbe ricomparire tramite un emendamento

Questa mattina Il Fatto Quotidiano ha riportato alcuni aggiornamenti riguardo alla situazione del Decreto Crescita. In autunno il Governo ha optato per l'abolizione dei vantaggi sulla tassazione degli ingaggi per i calciatori provenienti dall'estero e anche la proroga era stata negata dopo un Consiglio dei Ministri sotto Natale. Eppure il Decreto Crescita non sembra ancora morto del tutto.

Il partito di Forza Italia, di cui fa parte il presidente laziale Claudio Lotito, farà partire un emendamento nella legge di conversione del Milleproroghe. Ancora non è dato sapere quale sarà l'esito di questo colpo di coda ma è sicuro che non interesserà il mercati invernale, per questioni di tempistiche burocratiche, e potrebbe riattivarsi solo per la sessione estiva. Da capire allora se sarà possibile inserire la retroattività.