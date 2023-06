Dejan Savicevic sulla rottura Maldini-Milan: "Gli americani non capiscono di calcio, credono sia l'NBA"

MilanNews.it

Presente a Istanbul per la finale di Champions League fra Manchester City e Inter, Dejan Savicevic, storico ex del Milan ha commentato il brusco addio di Paolo Maldini al club rossonero: "Non me l'aspettavo. Non si può sempre vincere. Gli americani non capiscono di calcio, vivono in un altro mondo rispetto all'Europa, credono che sia l'NBA".