Dele Alli rivela la chat con Loftus-Cheek dopo l'episodio del rosso: "Ho solo provato a colpirti il tallone"

Nella gara di ieri sera tra Milan e Como, vinta dai rossoneri in rimonta nel secondo tempo grazie alle reti a Pulisic e Reijnders, si è rivisto in campo dopo un lungo periodo di assenza, dovuto anche a questioni personali, Dele Alli, ex talento inglese del Tottenham e della nazionale. Il centrocampista offensivo è entrato per dare il suo contributo negli ultimi dieci minuti ma al 90° si è reso protagonista di un brutto fallo su Ruben Loftus-Cheek che, dopo il controllo al Var di Marchetti, gli è valso il cartellino rosso diretto.

Un rosso che ha creato diverse reazioni, come quella dell'amico ed ex compagno Kyle Walker, terzino rossonero, che addirittura ha provato a chiedere all'arbitro di non espellere il calciatore del Como (LEGGI QUI). Questa mattina, invece, Dele Alli ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram, tra cui lo screenshoot della chat con Ruben Loftus-Cheek, altro amico di Alli ai tempi della nazionale.

Questo lo scambio tra Dele Alli e Loftus-Cheek:

- Alli: "Dalle immagini sembra brutto, ho solo provato a colpirti il tallone. Quando l'arbitro è andato al VAR, nemmeno sapevo che fosse per me"

- Loftus-Cheek: "Fratello, non ne avevo idea. Sono rimasto giù perché ero senza fiato"

- Alli: "Non farmi inca***re. Lo metto in un photo dump, va bene?"