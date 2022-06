Démbelé: addio al Barca, ci sono Bayern e Paris Saint-Germain

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - E' solo una questione di giorni, poi le strade del Barcellona e di Ousmane Démbelé si separeranno definitivamente. L'ala di punta, dal primo luglio, sarà libero a parametro zero di trovarsi un'altra squadra. Nei giorni scorsi si era parlato del Chelsea, come possibile destinazione, poi però da Stamford Bridge è stata avviata una trattativa con il Manchester City per Raheem Sterling. A questo punto, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano catalano Sport, restano il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain come probabili punti di approdo del francese che arrivò a Barcellona dal Borussia Dortmund in cambio di 105 milioni, più 40 di bonus. Adesso il club blaugrana lo 'perde' a costo zero. (ANSA).