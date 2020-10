Derby, Gazzetta: "Da De vecchi a Schelotto, quando l’eroe è un insospettabile"

E se a risolvere il derby, anziché gli uomini più attesi, fossero gli "Improbabili", si chiede La Gazzetta dello Sport? Ci sono uomini - scrive la rosea - che, scesi in campo come semplici comprimari, ne sono usciti da assoluti protagonisti. Giocatori come Giuseppe Minaudo o Walter De Vecchi, Gianni Comandini o Ezequiel Schelotto. E come dimenticare Cristian Zapata e il suo gol al 97esimo. Ma i nomi sono davvero tanti: Vinicio Verza, Silvano Villa, Cristiano Zanetti e Joel Obi. Gare ed epoche diverse, ma tutti eroi per una notte.