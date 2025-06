Deschamps: "Maignan e Theo via dal Milan? Senza la Champions..."

vedi letture

Per Mike Maignan e Theo Hernandez può essere il momento giusto per lasciare il Milan? Didier Deschamps, ct della Francia, ha risposto così a questa domanda della Gazzetta dello Sport: "Bisogna vedere se lo vogliono, se il Milan vuole tenerli, le loro situazioni contrattuali. So che Theo va a scadenza nel 2026. Non ci sono scelte giuste o sbagliate, ma condivise. Senza la Champions per loro può essere più complicato".

Il tecnico francese ha poi commentato anche la vittoria della Champions League da parte del PSG dopo aver battuto 5-0 in finale l'Inter: "Di fatto non c’è stata partita, il Psg è stato superioredall’inizioalla fine.Magari l’Inter ci è arrivata conpoche energiementali e fisiche,dopo aver lottato fino all’ultimo per lo scudetto, con giocatori che come Lautaro non erano al top,mentre il Psg ha potuto gestirsi e far valere tutte le sue grandi qualità".