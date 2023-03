Deschamps su Giroud: "Convocabile finché mantiene alte le prestazioni"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Ct della nazionale francese Didier Deschamps ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Olivier Giroud, convocato ancora una volta anche dopo l'esperienza dei Mondiali: "Olivier non è più così giovane, ma al Milan per esempio c'è Ibrahimovic che è pure più vecchio e a 41 anni è stato convocato dalla Svezia. Come tutti i miei convocati anche Giroud può fare il titolare, senza averne ovviamente la garanzia. Non è giovane, ma ciò significa che ha molta esperienza da far valere.