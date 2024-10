Deschamps: "Theo ha avuto un inizio di stagione piuttosto complicato. Ha delle responsabilità, ma dipende da molte cose come i risultati del suo club"

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato alla vigilia della sfida a Israele facendo un quadro dei giocatori disponibili. L'allenatore ha parlato anche di Theo Hernandez, terzino del Milan reduce da un periodo poco positivo. Queste le sue dichiarazioni:

"Marcus Thuram farà un allenamento a parte. Vedremo domani, ma oggi sembra incerto. Bradley Barcola si allenerà oggi col gruppo. Theo Hernandez? Ha avuto un inizio di stagione piuttosto complicato. Ne ho già parlato con lui, per diverse ragioni. In base ai risultati ottenuti dalla sua squadra, ha fatto meglio di così. Lo sa, naturalmente. È felice di essere in nazionale, e questo vale per tutti quei giocatori che escono da periodi difficili con i loro club. Non è il suo miglior momento. Ha delle responsabilità, ma ciò può dipendere da molte cose, in particolare dai risultati quotidiani del suo club, che non sono quelli attesi".