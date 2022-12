Dest saluta il Mondiale: "Sono devastato, abbiamo dato tutto. Nel 2026 saremo pronti a rendervi orgogliosi"

MilanNews.it

Sergiño Dest, terzino rossonero, si è così espresso su Instagram dopo l'eliminazione degli Stati Uniti dal Mondiale: "Sono devastato. Come gruppo, abbiamo dato tutto per il nostro paese, ma sfortunatamente siamo rimasti sconfitti durante la notte. Sono davvero orgoglioso della squadra e di come abbiamo lottato per tutto il torneo. C'è così tanto talento in questo gruppo e la maggior parte di noi è ancora giovane con molto tempo per crescere. Tra tre anni e mezzo - Estate 2026, in patria, saremo pronti a rendervi tutti orgogliosi ancora una volta. Grazie a tutti per il vostro supporto durante il torneo, lo abbiamo sentito per tutto il tempo".