Di Biagio: "Se Chiesa è nelle condizioni giuste, qualsiasi piazza sarebbe giusta per lui"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport Gigi Di Biagio, ex ct della Nazionale maggiore e dell'Under 21, ha parlato delle ultime relative al gruppo azzurro: "Tifiamo tutti l'Under 21, ho lavorato tanti anni con Nunziata ed è sereno e tranquillo. Con la Germania sarà dura, ma lo sarà anche per loro perché stiamo giocando un buon calcio".

Gattuso sulla panchina della Nazionale?

"Gli faccio un grande in bocca al lupo, potrebbe essere la persona giusta. Ci siamo stancati di non vedere l'Italia ai Mondiali. Spalletti ha avuto delle difficoltà, ho la convinzione che Gattuso possa risollevare le sorti della Nazionale. Ce lo meritiamo come paese".

La nuova Roma con Gasperini?

"Arriva un nuovo stile di gioco, è tutto diverso dagli anni scorsi. Sono un po' dubbioso sulle caratteristiche di alcuni giocatori, ma penso che Gasperini sia abbastanza esperto per poter plasmare una nuova squadra anche attraverso il mercato".

Uno come Federico Chiesa a chi potrebbe fare comodo?

"Penso che se Federico è nelle condizioni mentali, fisiche e motivazionali giuste qualsiasi piazza sarebbe giusta per lui. Napoli con Conte sarebbe ideale per rilanciarsi. Lui ha caratteristiche uniche, ma penso che anche per la Nazionale lui potrebbe essere molto utile perché ha caratteristiche diverse da tutti gli altri".