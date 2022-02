Di Biagio: "Tonali è più vicino a Gattuso che a Pirlo, ma è un calciatore universale"

Luigi Di Biagio, ex ct dell'Under 21, ha parlato a DAZN di Sandro Tonali: "In Nazionale abbiamo sempre pensato che fosse più vicino a Gattuso che a Pirlo, ma è comunque un calciatore universale. L’ho conosciuto per la prima volta in un raduno dell’Under 18 e subito si è capito che è speciale. Se ci parli sembra che abbia 40 anni, l’anno scorso è stato particolare, è un 2000, ma nessuno ha mai messo in dubbio le sue qualità e la sua forza. Bene per lui e per la Nazionale”.