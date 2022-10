Di Canio confronta Milan e Juve: "Via Donnarumma e gli economisti a dire 'è un errore'. Nessuno ha avuto il coraggio del Milan"

MilanNews.it

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso a SkySport nel post Dinamo Zagabria-Milan in relazione al progetto Juventus: "Nessuno ha avuto il coraggio di fare quello che ha fatto il Milan. Tre anni fa disse: 'Non si possono prender subito nomi'. Via Donnarumma e gli economisti a dire che è un errore. Scelte etiche con certezze e scouting, prendono giocatori di qualità essendo chiari con l’ambiente. Hanno detto 'Siamo forti delle nostre scelte, di qualità. Giocatori di talento che individuiamo, con l'allenatore giusto e l'ambiente giusto'. Forse hanno raccolto più velocemente di quanto si pensasse, ma l'hanno meritato".