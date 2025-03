Di Canio: "Perché il Milan in una partita chiave si presenta con una maglia simile?"

Il Milan di questa sera è sceso in campo con la quinta maglia differente in stagione. Di fatto iniziano a farsi sempre più rari i momenti in cui la squadra esibisce le classiche strisce rossonere. Paolo Di Canio ha voluto evidenziare la questione nel corso del "Sky Calcio Club":

"Pensando alla rappresentazione di uno stile: vogliamo parlare della divisa del Milan? Dalla pancia in su la maglietta del Belgio, dalla pancia in giù la maglietta del Portogallo. Ma che roba è? Ma in questo momento d'identità. Giochi in casa, dove sono le maglie rossonere? Capisco il marketing ma ci sono momenti e momenti. Ti presenti al momento più delicato della stagione con questa maglia. Per carità, è un dettagliuccio…".