M.Orlando: "Più Hojlund di Vlahovic per il Milan? Scelta giusta, mi piace tanto"

vedi letture

Intervenuto a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato così del mercato del Milan: "Più Hojlund di Vlahovic? Scelta giusta, mi piace tanto. Ho sentito Gasperini che dice che ha forza fisica, velocità incredibile. E' andato nel posto peggiore per giocare al calcio ora, dove falliscono tutti. Al Milan, giocando una volta a settimana, con Pulisic e Leao comincia a diventare un signor attacco e una squadra da temere. Hojlund potrebbe davvero esplodere definitivamente quest'anno".

Cosa farebbe in Vlahovic?

"Io cercherei una soluzione con la Juventus, una buonuscita, tutti contenti perché lui incassa, la Juve risparmia, e vado a ripropormi in un'altra squadra. In Italia non ci sono tante squadre che lo vogliono. Io andrei in Inghilterra, fossi in lui. Con Gasperini? Se glielo proponessero, direbbe di sì. Ma lui deve giocare, inutile fare la guerra. Bisogna andare via, rinunci a un po' di soldi e vai a giocare, facendo vedere alla Juve che invece vale. I sei mesi fatti a Firenze sono stati mostruosi. A volte si sbagliano anche gli investimenti, certo dare 12 milioni a un ragazzo appena arrivato da pochi mesi fatti molto bene è esagerato. Lì la Juve ha sbagliato e questa cosa sta pesando".