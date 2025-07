Di Donato: "Sono curioso di vedere all'opera il Milan di Allegri"

Mi incuriosisce Cuesta al Parma, porterà delle innovazioni. Ma sono curioso di vedere all’opera il Milan di Allegri, come la Lazio di Sarri e la Roma di Gasperini”. Così a TuttoMercatoWeb.com Daniele Di Donato, allenatore fino alla scorsa stagione all’Altamura ed ex centrocampista di - tra le altre - Palermo e Siena, in vista del prossimo campionato di Serie A.

Per Gasperini un’occasione importante in una big…

“Roma non è Bergamo, con tutto il rispetto. Ma mi sembra che sia un Gasperini differente rispetto agli anni dell’Inter, penso possa fare bene. Partirà sempre favorito invece il Napoli di Antonio Conte che riesce sempre ad ottenere il massimo dai suoi calciatori”.