Di Chiara su Vlahovic: "Deve trovare un ambiente che lo può rimettere in sesto"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Alberto Di Chiara ha parlato di alcuni dei temi più caldi ed attuali di Serie A, dicendo la sua anche sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante in uscita dalla Juventus e da tempo accostato al Milan.

Vlahovic condizionato dal suo valore economico?

"Quello che noto è l'atteggiamento che non mi piace. Non lo farei passare anche come un martire. Se gli hanno dato quei soldi, ha fatto bene a prenderli, ma non è un martire. Ha un ingaggio sproporzionato rispetto a quello che ha dato, ma può capitare. Lui deve trovare un ambiente che lo può rimettere in sesto".