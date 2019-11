Di Gennaro: "Milan-Napoli: il pari non serve a nessuno"

L'ex giocatore Antonio Di Gennaro, ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto parlando della partita del Diavolo contro i partenopei: “Milan-Napoli sarà una bella gara: il pari non serve a nessuno per cui mi aspetto due squadre che giocheranno a pallone. Il Napoli proverà ad imporre il gioco e poi giocare bene servirà per prepararsi al meglio alla gara di Champions col Liverpool. E' importante che ci sia la riappacificazione."